وزير الصحة يرافع لإعادة هيكلة المصالح الصيدلية

رافع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم السبت، لصالح إعادة هيكلة المصالح الصيدلية من خلال إنشاء وحدات تعنى بعملية البحث، خلال إشرافه على إفتتاح أشغال اليوم الوطني الأول للصيدلة الأورام.

وحسب بيان للوزارة، تم تنظيم هذه الأشغال من قبل الجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام sapho. تحت شعار “الابتكارات والتقدم في علاج السرطان”.

ودعا الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، إلى ضرورة مواكبة التقدم والتطورات الحاصلة في مجال التكنلوجيا الطبية لضمان افضل تكفل طبي بمرضى السرطان. وذلك من خلال اعتماد تصور يتماشى مع التكنولوجيات العالمية المبتكرة.

مجددا الدعوة إلى ضرورة التخلى عن التصور الكلاسيكي لمهنة الصيادلة سواء على مستوى المؤسسات الاستشفائية. وذلك بالنظر إلى الدور الكبير الذي يلعبه باعتباره مرجعا أساسيا في عملية علاج المريض ضمن عملية التكفل به. والتي تشمل العديد من المتدخلين على غرار أيضا الطبيب و البيولوجي غيرهم.

ورافع لصالح إعادة هيكلة المصالح الصيدلية من خلال إنشاء وحدات تعنى بعملية البحث. مع وجوب إعداد أطر قانونية وتنظيمية من شأنها أن تعيد النظر في مهنة الصيدلي في المستشفيات والمدن وذلك لمواكبة التطور والتجديد الذي يعرفه العالم في مجال الصيدلة.