وزير الصحة يرتدي المئزر ويتدخل لإسعاف ضحايا حادث بومرداس

تنقل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، صباح اليوم الجمعة، إلى ولاية بومرداس، للوقوف على وضعية المصابين إثر حادث المرور الأليم الذي خلف وفاة 25 شخصا وإصابة 44 آخرين.

وبمجرد وصوله للمستشفى، قام الوزير بإرتداء المئزر، والمساعدة في إسعاف الجرحى، رفقة الأطقم الطبية.

وأكدت وزارة الصحة، تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية، وتكاثف الجهود لضمان التكفل الأمثل بضحايا الحادث المروري ببومرداس.

وتوفي 25 شخصا، وأصيب 44 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث مرور تمثل في إنقلاب حافلة، وسقوطها في منحدر، بالطريق الاجتنابي برحمون الكرمة، ببلدية ودائرة بومرداس.

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