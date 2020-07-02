وزير الصحة يرد على نقص أدوات الوقاية من كورونا بالمستشفيات

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وزير الصحة يرد على نقص أدوات الوقاية من كورونا بالمستشفيات
بقلم نسرين محفوف

رد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على نقص أدوات الوقاية من كورونا بالمستشفيات.

وأوضح وزير الصحة، في زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية سطيف، اليوم الخميس، أن الصيدلية المركزية تمتلك مخزونا كافيا من أدوات الوقاية من كورونا.

وأفاد الوزير في رده على مطالب بعض أطباء مستشفى سطيف، والذين اشتكوا للوزير من نقص أدوات الوقاية من الفيروس، أنه تم أمس الأربعاء إبلاغ مديرية الصحة بمطالب قطاع الصحة في الولاية، وتم التكفل بها.

وأشار في السياق، أنه سيتم تزويد جميع المستشفيات المتواجدة عبر التراب الوطني بأدوات الوقاية اللازمة.


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