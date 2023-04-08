سايحي يتناول الإفطار رفقة فرق المناوبة بالمؤسسة الاستشفائية معوش محمد امقران

قام وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم السبت، بزيارة للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في جراحة القلب والشرايين معوش محمد امقران.

وحسب بيان الوزارة الصحة، فلقد اغتنم وزير القطاع الفرصة لتناول وجبة الإفطار رفقة طواقم فرق المناوبة.

وحضر حول مائدة الإفطار ، المفتش العام عبد الرحيم يعلى والمدير العام للهياكل الصحية رحال وإطارات اخرى من الادارة مركزية.

واطلع وزير الصحة عن كثب على وجبات الافطار المقدمة للفرق المناوبة والمرضى ومدى تطابقها مع المواصفات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة مؤخرا.

كما ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف مستخدمي الصحة للرقي بالقطاع خدمة المريض، بالإضافة الى تقديمه توجيهات ونصائح بمواصلة العمل في اتجاه تطوير أمثل للخدمات المقدمة للمريض.

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