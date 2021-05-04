وزير الصحة يزور الممثل صالح أوڨروت للاطمئنان على حالته الصحية

فن وثقافة
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وزير الصحة يزور الممثل صالح أوڨروت للاطمئنان على حالته الصحية
بقلم أسماء.ع

قام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الثلاثاء، بزيارة الممثل القدير صالح أوڨروت بعد تدهور حالته الصحية.

وأوضح بيان وزارة الصحة، أن الزيارة جاءت بعد تكليف من رئيس الجمهورية للاطمئنان على صحة الممثل صالح أوڨروت المعروف بـ”صويلح”.

وكان وزير الصحة قد وعد بالتكفل بالوضعية الصحية للفنان في أقرب الآجال.

ووفق مصادر النهار فإن الممثل القدير  يعاني من مرض عضال وهو يتواجد في وضعية حرجة.

كما كشفت ذات المصادر ان الفنان “صويلح” الذي طالما أدخل البسمة والبهجة للعائلات الجزائرية يعاني في صمت من ورم بالرئة.


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