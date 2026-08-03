وزير الصحة يزور تيميمون للوقوف على جرحى الحادث المروري

حلّ وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان في الساعات الأولى من فجر اليوم، الاثنين بولاية تيميمون.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار تيميمون، والي الولاية سونة بن عمر، إلى جانب السلطات المحلية والأمنية والعسكرية.

تندرج هذه الزيارة في إطار متابعة وضعية المصابين والاطمئنان على ظروف التكفل الصحي بهم، والتأكيد على تجند الدولة الكامل لضمان الرعاية الصحية اللازمة للمصابين واتخاذ كل التدابير الكفيلة بالتكفل الأمثل بهم.