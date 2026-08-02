​وزير الصحة يزور جرحى حادثي بومرداس وتيميمون بمستشفى مصطفى باشا

أدى وزير الصحة، الأستاذ محمد الصديق آيت مسعودان، زيارة تفقدية إلى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، للاطمئنان على المصابين في حادثي بومرداس وتيميمون.

وحسب بيان للمستشفى، تم تحويل المصابين في هاذين الحادثين الأليمين إلى مستشفى مصطفى باشا، لاستكمال العلاج والتكفل الطبي المتخصص.

وحرص الوزير على التفقد الفردي لحالة كل جريح، مستفسراً عن مدى جودة الرعاية الطبية المسداة لهم. مشيداً بالجاهزية العالية للفرق الطبية والشبه طبية والإدارية بالمستشفى في التعامل مع هذه الحالات الإستعجالية.

كما أسديت تعليمات فورية بضرورة تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان المتابعة الدقيقة. والتكفل الأمثل بجميع المصابين حتى الشفاء التام.