وزير الصحة يزور مرضى مستشفى بني مسوس بمناسبة عيد الفطر

قام وزير الصحة عبد الحق سايحي صباح اليوم السبت، رفقة إطارات من الإدارة المركزية بزيارة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس. حيث تقاسم الوزير والوفد المرافق له فرحة هذه المناسبة الدينية مع أطفال المرضى بمصلحة طب الأطفال بحضور جمعيات المرضى.

كما أكد وزير الصحة، على الأهمية الكبيرة التي تحضى بها هذه المناسبة الدينية. وهذا لتعزيز التضامن والأخوة والإنسانية بين أفراد المجتمع. مستغلا ذات المناسبة للاطلاع على أحوال المرضى الذين لم يتمكنوا من قضاء العيد مع أسرهم ومشاركتهم فرحة العيد.

وثمن الوزير عمل الأطقم الطبية المؤهلة التي تسهر على ضمان الخدمات لهذه الفئة من المرضى و وجه لهم تحية تقدير وعرفان.