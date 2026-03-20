وزير الصحة يزور مرضى مستشفى مصطفى باشا وبئر طرارية أول أيام العيد

قام وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الجمعة، صبيحة أول أيام العيد المبارك. بزيارة الأطفال المرضى بكلٍّ من المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى. والمؤسسة الإستشفائية العمومية جيلالي بلخنشير بئر طرارية.

وقد تقاسم الوزير، رفقة الوفد المرافق له، فرحة هذه المناسبة الدينية مع الأطفال المرضى. حيث أكد خلال هذه الزيارة، على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه المناسبة الدينية في تعزيز قيم التضامن والأخوة والإنسانية بين أفراد المجتمع، مستغلاً ذات المناسبة للاطلاع على أحوال المرضى الذين لم يتمكنوا من قضاء العيد مع أسرهم، ومشاركتهم فرحة العيد.

كما ثمّن الوزير عمل الأطقم الطبية التي تسهر على ضمان تقديم الخدمات الصحية لهذه الفئة من المرضى، ووجّه لهم تحية تقدير وعرفان.

وفي ختام زيارته، تمنى الوزير الشفاء العاجل لجميع المرضى، راجياً لهم تمام الصحة والعافية والعودة السريعة إلى ذويهم.