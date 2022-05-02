وزير الصحة يزور مستشفيي بارني ومصطفى باشا

قام وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، بمناسبة عيد الفطر المبارك. بزيارة إلى مصلحة طب الأطفال بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية نفيسة حمود المعروف بـ “بارني” سابقا. وكذا قسم الاستعجالات للمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا.

وخلال تواجده بمستشفى نفيسة حمود أكد بن بوزيد وزير أن هذه الزيارة فرصة للاطلاع على أحوال المرضى. سيما الأطفال الذين لم “يسعهم الحظ” لقضاء العيد في منازلهم.

وقام الوزير بتقديم هدايا رمزية للأطفال. مشيرا إلى أنه من واجبه زيارة هؤلاء المرضى في مثل هذا اليوم المبارك وإدخال البهجة والفرحة في نفوسهم.

وبمستشفى مصطفى باشا, اعتبر الوزير أن زيارته تحمل طابعا تضامنيا مع عمال الصحة. الذين يؤدون مهامهم في هذا اليوم المبارك, مبرزا “أهمية” القيام بهذا النوع من المبادرات.

ولدى تطرقه للوضعية الوبائية في البلاد, ذكر بن بوزيد أنه بالرغم تسجيل حالة استقرار وتراجع لوباء كورونا (كوفيد-19). إلا أنه من الواجب أخذ الحيطة والحذر,خاصة في ظل عودة انتشار الفيروس مجددا في بعض الدول”. حيث قال في ذات الصدد بأنه لا يمكن القول بأن الفيروس قد تم القضاء عليه نهائيا مشددا على “أهمية الحيطة والحذر”.

ولم يفوت الوزير المناسبة، ليذكر بالاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقطاع الصحة. سيما ما تعلق بإعادة النظر في قانونه الأساسي، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف على دراسة هذا الملف. بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.

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