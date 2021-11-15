وزير الصحة يستقبل أعضاء الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين

إستقبل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، مساء أمس الأحد، أعضاء من الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين (ANPHA) برئاسة تابينات معاذ وبحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان للوزارة، فقد إستعرض الوزير الوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر في ظل جائحة كورونا كوفيد-19. كما كان اللقاء المطول فرصة للجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين لعرض أهدافها وأولوياتها التي تتمحور أساسا حول تطوير مهنة الصيدلة.

كما تطرق اللقاء إلى عديد القضايا ومنها ضرورة تطوير مهنة الصيدلة بمنطلق علمي متعدد التخصصات. وضرورة تطوير الصيدلة الإستشفائية، مع ضرورة التعاون لترقية النشاط الصيدلاني من خلال تكوين ميداني و مستمر ذو جودة

بالمقابل، فقد تطرق الأطراف إلى عرض لتحقيق ميداني تجريه الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين، حول أبرز المشاكل التي يواجهها الصيادلة، خاصة ماتعلق منها بمسالة فتح إعتماد وتحويل الصيدليات الخاصة.

من جهته، أشاد وزير الصحة بعمل الجمعية التي تظم أكثر من 3 آلاف منخرط. معربا عن أمله في أن يتوسع أكثر مستقبلا، كما اأكد على ضرورة ترقية وتعزيز الحوار والعمل مع الشركاء الإجتماعيين والمجتمع المدني.

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