وزير الصحة يستقبل أعضاء الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين
إستقبل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، مساء أمس الأحد، أعضاء من الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين (ANPHA) برئاسة تابينات معاذ وبحضور إطارات من الإدارة المركزية.
وحسب بيان للوزارة، فقد إستعرض الوزير الوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر في ظل جائحة كورونا كوفيد-19. كما كان اللقاء المطول فرصة للجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين لعرض أهدافها وأولوياتها التي تتمحور أساسا حول تطوير مهنة الصيدلة.
كما تطرق اللقاء إلى عديد القضايا ومنها ضرورة تطوير مهنة الصيدلة بمنطلق علمي متعدد التخصصات. وضرورة تطوير الصيدلة الإستشفائية، مع ضرورة التعاون لترقية النشاط الصيدلاني من خلال تكوين ميداني و مستمر ذو جودة
بالمقابل، فقد تطرق الأطراف إلى عرض لتحقيق ميداني تجريه الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين، حول أبرز المشاكل التي يواجهها الصيادلة، خاصة ماتعلق منها بمسالة فتح إعتماد وتحويل الصيدليات الخاصة.
من جهته، أشاد وزير الصحة بعمل الجمعية التي تظم أكثر من 3 آلاف منخرط. معربا عن أمله في أن يتوسع أكثر مستقبلا، كما اأكد على ضرورة ترقية وتعزيز الحوار والعمل مع الشركاء الإجتماعيين والمجتمع المدني.
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وزير الصحة: يجب الإستعداد لموجة رابعة محتملة لكورونا
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، قد أكد أن الجزائر إستطاعت أن تتجاوز الموجات الثلاثة السابقة لفيروس كورونا.
وأضاف وزير الصحة خلال إشرافه اليوم الأحد على الإحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري، أنه “علينا الإستعداد لموجة رابعة محتملة الفيروس كورونا. في ظل مايحدث في العالم، كما يمكن للوضعية أن تتفاقم وتُعقد حالة مرضى السكري في الجزائر والعالم”.
وأكد وزير الصحة، أنه يبقى التلقيح الطريقة الأفضل للحماية من مضاعفات الكوفيد لكل فئة تعاني من أمراض مزمنة
وكشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أنه وحسب منظمة الصحة العالمية فقد بلغ عدد الأشخاص البالغين والمصابين بالداء السكري 520 مليون شخص. بينما في فئة الأطفال بلغ عدد المصابين مليون طفل
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