وزير الصحة يستقبل أعضاء الفدرالية الوطنية لعمال الصحة

إستقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الخميس، أعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية الوطنية لعمال الصحة (FNTS). المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، برئاسة أمينها العام آيت طالب رضا.

وأشاد وزير الصحة بالمسار النقابي المتميز للفدرالية الوطنية لعمال الصحة، مثمنا دورها كطرف أساسي وشريك إجتماعي مهم في معرفة واقع القطاع ميدانيا. ومن خلال إعتماد مبدأ الحوار البناء كأساس لمعالجة الإنشغالات وتحقيق التغيير الإيجابي خدمة لصالح المريض والعمال والمنظومة الصحية بشكل عام.

وأكد الوزير حرص القطاع على تلبية تطلعات المواطنين والمرضى، عبر تجسيد إصلاحات ملموسة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وظروف عمل المهنيين.مشيرا إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتسوية المطالب الإجتماعية والمهنية لمختلف الفئات بما فيها الأسلاك المشتركة.

كما عرض الوزير ورقة طريق عمل الوزارة التي تتضمن رؤية شاملة لعصرنة قطاع الصحة، ترتكز على الرقمنة والشفافية في التسيير مع الإستغلال الأمثل للموارد الهامة التي توفرها الدولة في سبيل تحسين الخدمات الصحية. داعيا إلى تظافر جهود الجميع من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وتكريس ثقافة الحوار المستمر، مجددا التزام الوزارة بمواصلة التنسيق مع الشركاء الإجتماعيين لضمان تطوير القطاع بما يخدم المواطنين والعمال على حد سواء.

من جانبه، عبر آيت طالب، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصحة، رفقة أعضاء المكتب التنفيذي. عن تقديرهم لجهود الوزارة بقيادة الوزير في سبيل ترقية المنظومة الصحية وفتح قنوات الحوار مع مختلف النقابات. مؤكدين إستعدادهم للمساهمة الفعالة في إنجاح الإصلاحات وتحقيق الأهداف المسطرة.

وطرح المتحدث، إنشغالات النقابات المنضوية تحت لواء الفدرالية خاصة العمال المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وكذا بعض النقاط المتعلقة بالعمل النقابي والتصرفات بالمسجلة من بعض المسيرين التي تمس بحرية النشاط. وهي النقاط التي إلتزم الوزير بالنظر فيها و حلها في القريب العاجل.

