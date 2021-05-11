وزير الصحة يستقبل أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي

إستقبل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، بمقر وزارة الصحة، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع إنعقد أمس، في جو من الثقة والهدوء، بحضور الإطارات السامية للوزارة.

وأكد الوزير، أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإنجازات التي حقّقها القطاع ودعمه في كافة الميادين.

وأوضح البيان، أنه تم خلال الجلسة، التطرق لتنظيم الإمتحانات والمسابقات المتعلقة بالترقية في الرتب.

وقد أعرب أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي عن رضاهم الكامل لسير العمل الذي تقوم به الإدارة المركزية الموكلة.

بالإضافة إلى مراجعة وضع شبه الطبيين وضرورة تكييفه مع المتطلبات الحالية والوضع الراهن، القدرة الشرائية لشبه الطبيين و تطلعاتهم لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية.

فضلا عن تأهيلهم من خلال مخطط تكويني، النظام التعويضي، مع تفهّم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي، سيما من خلال الاستفادة من التعويضات مثل منحة التأهيل والتوثيق.

من جهة أخرى، طرح أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي مسألة ممارسة النشاط الحر من قبل شبه الطبيين.

خاصة الممرضين الذين يطمحون إلى نشاط مربح “التمريض الحر” بطريقة منظمة، في إطار القوانين و الأنظمة.

كما أكّد أعضاء النقابة الجزائرية للشبه الطبي عن استعدادهم لإعادة صياغة مقترحاتهم.

من جانبه، كلّف وزير الصحة المديرية العامة للمصالح الصحية بدراسة هذا الموضوع بعمق وإعداد ملف بخصوصه.