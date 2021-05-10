وزير الصحة يستقبل أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية

إستقبل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أمس، أعضاء مكتب النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع يأتي في إطار تعزيز وترقية الحوار مع الشركاء الإجتماعيين، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.

وخصصت الجلسة، للنظر في العديد من القضايا التي تهمّ الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية.

وأشار الوزير، إلى أن النقابات لعبت دورا كبيرا على المستويين المحلي والوطني باعتبارها جزءا أساسيا في عملية الحوار.

وتطرق الوزير إلى المحاور الكبرى للبرنامج الطموح الموصى به على المدى القصير و المتوسط، والتأكيد على تبادل البيانات والمعلومات القطاعية.

بالإضافة إلى سير عملية التلقيح وإعادة تنظيم الإستعجالات وتكثيف شبكة الرعاية الصحية.

وأكد الوزير ، أن الدولة عازمة على تقديم جميع الوسائل الضرورية لتطوير القطاع، وتوفير ظروف معيشية أفضل لمهنيي الصحة.

من جهتهم ذكّر أعضاء مكتب النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية باهتماماتهم الاجتماعية والمهنية والتحديات التي يواجهونها في الميدان.

كما وجّه الوزير تعليماته للإدارات المركزية المعنية باستئناف دراسة كافة الملفات المعروضة خلال اجتماعات لجنة المتابعة ورفع تقرير عن سير العمل في كل ملف.