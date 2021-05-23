وزير الصحة يستقبل السفير المصري بالجزائر

استقبل وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر أيمن مشرفة.

وحضر اللقاء، كل من رئيس الديوان الدكتور إسماعيل بوشلاغم و المدير العام للمصالح الصحية و إصلاح المستشفيات البروفيسور إلياس رحال و المدير العام للوقاية و ترقية الصحة الدكتور جمال فورار .

تندرج هذه المقابلة في سياق زيارة مجاملة التي أعرب من خلالها سعادة سفير جمهورية مصر العربية على إمتنانه بالإستقبال الحار الذي حظي به .

كما أشاد بالعلاقة التاريخية الطويلة التي تربط البلدين والتي تعود إلى ما قبل إستقلال الجزائر .

خلال هذا اللقاء، أشاد السفير المصري بالسياسة المنتهجة من قبل الحكومة الجزائرية في مجال مكافحة فيروس كوفيد-19 و التي مكّنت من السيطرة على الوضع

كما أشاد السفير بمستوى الطب الجزائري في مختلف المجالات الصحية.

من جهته عرض البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد الحالة الوبائية لوباء كوفيد-19 في العالم و الجزائر.

كما سلّط الضوء على عمل أعضاء اللجنة العلمية لرصد و متابعة تفشي وباء كوفيد-19 و مساهمتهم العلمية.

مضيفا أن التلقيح يبقى الحل الوحيد للتصدي لهذا الوباء.

وشكّل هذا الّلقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية و السبل الكفيلة بتعزيزها.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة العمل من أجل تطوير التعاون و تبادل الخبرات.