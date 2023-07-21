وزير الصحة يستقبل الممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة في الجزائر

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي مساء أمس بمقر الوزارة، الممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر. بليرتا أليكو بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

واستهل وزير الصحة اللقاء بالتذكير بالشراكة الجيّدة و المتميزة بين وزارة الصحة و وكالات الأمم المتحدة على غرار برنامج الأمم المتحدة للتنمية. خاصة في فترة جائحة كوفيد-19 من خلال الإستجابة التضامنية الاوروبية لكوفيد-19 في الجزائر. و التي كانت لها تأثير إيجابي. كما أعرب إستعداد قطاعه لتعزيز هذه الشراكة ضمن آفاق جديدة.

من جهتها، ثمّنت ممثلة المقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر الشراكة الموجودة بين الطرفين و التي وصفتها بالممتازة و التي تقوم على التعاون و العمل المشترك.

و بهذه المناسبة أعربت بليرتا أليكو على استعداد و تعبئة وكالات الأمم المتحدة لرفع مستوى الشراكة مع وزارة الصحة. من أجل تقديم الدعم اللازم وفقا للأولويات المحددة بين الطرفين.

من جهته، أكّد الوزير أهمية المرافقة خلال هذه الفترة سواء في مجال الوقاية و ترقية الصحة أو فيما يخص التغيرات التي سيعرفها القطاع. سيما المؤسسات الصحية المتوجهة إلى التمويل حسب النشاطات.