وزير الصحة يستقبل المنسق المقيم الجديد لمنظومة الأمم المتحدة في الجزائر

إستقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أمس الأربعاء، المنسق المقيم الجديد لمنظومة الأمم المتحدة في الجزائر. السفير ألخندرو ألفاريز في زيارة ودية.

وكان برفقة المنسق المقيم الجديد لمنظومة الأمم المتحدة في الجزائر، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” عادل زدام.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد ذكّر الطرفان بالشراكة التاريخية و الجيّدة بين وزارة الصحة و وكالات الأمم المتحدة، على غرار برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”. وكذا منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

بالإضافة كذلك إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنظمة الدولية للهجرة، في مجال الإستجابة للإيدز والأمراض المعدية وغير المعدية وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومراقبة صحة الحدود وصحة الهجرة وكذلك الاستجابة لكوفيد-19.

من جهته أكد وزير الصحة عن إستعداده لتعزيز هذه الشراكة ضمن آفاق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. خاصة فيما يتتعلّق بالهدف الثالث للتنمية المستدامة. والمتمثل في ضمان الصحة الجيدة والرفاهية للجميع، من خلال التغطية الصحية الشاملة.

كما ثمن وزير الصحة الدعم الذي قدمته وكالات الأمم المتحدة لمواجهة جائحة كوفيد-19. مشيرا إلى أهمية مرافقة الأمم المتحدة لمسار إصلاح المنظومة الصحية. بهدف تحسين الصحة الجوارية في إطار مقاربة شاملة ترتكز على خبرة عالية المستوى وتعبئة موارد إضافية.

من جهته، إلتزم المنسق المقيم الجديد بتعبئة وكالات الأمم المتحدة لرفع مستوى الشراكة مع وزارة الصحة من أجل تقديم الدعم اللازم وفقا للأولويات المحددة. كما سيتمّ، في القريب العاجل، الشروع في مناقشات على المستوى التقني. تتناول توجيهات الوزير في إطار تنظيم الجلسات الصحية الوطنية وتوصيات هذه الأخيرة ضمن آفاق الإصلاح الفعّال للمنظومة الصحية.

وأوضح المصدر، أن اللقاء تناول أيضا أهمية إبراز وتعزيز جودة الشراكة القائمة بين وزارة الصحة و وكالات الأمم المتحدة. فضلا عن توسيعها لتشمل مجالات أخرى.