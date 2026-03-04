وزير الصحة يستقبل النقابة الجزائرية للشّبه الطبي

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفد النقابة الجزائرية للشبه الطبي (SAP)، برئاسة غاشي الوناس، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المركزية المكلّفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه في مستهل اللقاء، نوّه وزير الصحة بالدور الهام الذي يلعبه مستخدمو الشبه الطبي. في الميدان، باعتبارهم عنصرًا محوريًا في ضمان استمرارية الخدمة الصحية ومرافقة المرضى. في مختلف مراحل التكفل، مؤكّدًا أن جهودهم اليومية وتفانيهم في أداء مهامهم. تشكّل دعامة أساسية للمنظومة الصحية الوطنية.

كما أكد على ضرورة رفع مستوى التغطية الصحية بما يتماشى مع الاحتياجات الصحية الراهنة والتحديات المستقبلية. مشددًا على أن تحسين التغطية الصحية ينبغي أن يشمل جميع مناطق الوطن. ضمانًا لوصول الخدمات الصحية إلى كافة المواطنين.

هذا وتناول اللقاء مسألة تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصحة، إلى جانب تحسين ظروف العمل. حيث أوضح الوزير أن الارتقاء بالأوضاع المهنية يُعد ركيزة أساسية لتحفيز الموارد البشرية. وأن ذلك من شأنه أن ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات الصحية. إضافة إلى بعض الانشغالات أهمها ممارسة النشاط النقابي .

من جهتهم، أبدى أعضاء النقابة الجزائرية للشبه الطبي التزامهم بمواصلة التعاون البنّاء مع وزارة الصحة. مؤكدين استعدادهم للمساهمة الفعالة في تطوير السياسات الصحية. وتعزيز جودة الخدمات بما يخدم مصلحة المواطن.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الصحة أن أبواب الحوار والتشاور ستظل مفتوحة أمام مختلف الشركاء الاجتماعيين. مجددًا التزامه بمواصلة تعزيز الحوار البنّاء الذي يُعدّ آلية إستراتيجية لضمان تواصل مستمر وفعّال. يسهم في تحقيق الأهداف الرامية إلى تحسين وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور