وزير الصحة يستقبل النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين

إستقبل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد وفد النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين برئاسة البروفيسور رشيد بلحاج، بمقر الوزارة.

وأكد الوزير خلال هذا اللقاء على أهمية الحوار المسؤول مع الشركاء الإجتماعيين على جميع المستويات في سياق تعزيز وتحسين التكفل بالصحة العمومية. بناء على التعليمات و الأوامر التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

وأعرب بن بوزيد عن إستعداده للإستماع لكل الإنشغالات والإقتراحات والصعوبات التي تواجه الأساتذة الباحثين الإستشفائيين. بهدف تحسين وضعيتهم المهنية والإجتماعية وكذا وضعية مهني القطاع عامة.

من جهته، نوه البروفيسور بلحاج، بالأهمية التي توليها الوصاية على رأسها الوزير لترسيخ ثقافة الحوار الجاد مع الشريك الإجتماعي. كما قدم أعضاء المكتب النقابي عرضا مفصلا للوضع السائد الذي يؤثر على ظروف العمل والصعوبات التي تواجهها بعض المراكز الإستشفائية،. مشددا على ضرورة التكفل بالمطالب المطروحة وعلى رأسها دراسة وفحص إهتمامات الأساتذة الباحثين في المستشفيات الجامعية خاصة بوضعهم و مسيرتهم المهنية. بالإضافة إلى الأجور و نظام التعويضات.

كما جدد رئيس النقابة إلتزام الهيئة الإستشفائية ببذل أقصى جهدها لصالح المنظومة الصحية والعمل بالتشاور مع الوزارة كشريك لإقتراح حلول لمختلف مشاكل المراكز الإستشفائية. ودعا الوزير أعضاء النقابة إلى المشاركة في كل ورشات الجلسات الوطنية لقطاع الصحة التي سيتم تنظيمها قريبا. مؤكدا أنها ستكون فرصة لعرض إقتراحات و مطالب جميع مهني القطاع على أن يتم رفع التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات إلى أعلى السلطات في البلاد.

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