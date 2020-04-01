وزير الصحة يستقبل بوناطيرو وهذا ما دار بينهما

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، أنه استقبل، الدكتور لوط بوناطيرو.

وأضاف خلال عرضه آخر مستجدات فيروس كورونا بالجزائر، بالمجلس الشعبي الوطني “استقبلت الدكتور بوناطيرو، وقال لي عندي دواء أو لقاح ضد كورونا”.

وأضاف الوزير، سألت بوناطيرو، هل خضع اللقاح للطريقة القانونية العلمية، فقال لي عندي أطباء، أكدوا نجاعته.

وأكد الوزير “أمرت بوناطيرو بالذهاب إلى معهد باستور، حيث طلب منه تقديم ملف الدواء، تركيبته الطبيعية والكيميائية خاصة وأنه جديد”.

وقال بن بوزيد ” قلت لبوناطيرو، لا يمكننا تجربة الدواء على البشر مباشرة مخافة مضاعفات، يجب معرفة تركيبته أولا ثم تجربته على الحيوان، لمدة لا تقل عن 10 أيام حتى نرى آثاره الجانبية”.