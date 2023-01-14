وزير الصحة يستقبل حفيد نيلسون مانديلا وهذا ما جمعهما

إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صبيحة اليوم السبت، حفيد الزعيم نيلسون مانديلا، زويليفيل مانديلا، مرفوقا بعقيلته رابيامانديلا.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الوزير المواضيع التي تطرق لها الطرفان والتي تخص التعاون بين البلدين. خاصة في مجال تطوير التجهيزات الطبية وصيانة العتاد الطبي. وتسيير ومناجمنت المستشفيات، حيث ثمن تجربة دولة جنوب إفريقيا في هذا المجال.

كما ثمن الاستاذ عبد الحق سايحي فرصة لقاءه ابن أكبر مناضل عرفته القارة الافريقية، صاحب الأفكار المناهضة للأبارتيد و الاستعمار. و الذي يعتبر صديقا للجزائر التي زارها في بداية استقلالها وكذا خلال التسعينات.

ومن جهته، أعرب مانديلا عن تشرفه بالحضور إلى الجزائر ممثلا لعائلة مانديلا. حيث صرح أنّ جده كان يعتبر الجزائر بلده الثاني، والأهم من ذلك أن الجزائر وطن لكافة الثوار في القارة الافريقية.

وذكر زيارة نيلسون مانديلا إلى الجزائر سنة 1962 لمساندة الكفاح من أجل التحرير وكذا بناء وحدة الدول الافريقية.

كما تطرق مانديلا إلى الدعم التام والمستمر الذي قدمته الجزائر وأنها كانت في طليعة الدول التي وقفت مع جنوب إفريقيا إبان كفاحها ضد السياسة العنصرية للأبارتيد. إلى أن تحقق التحرير واستمرار تقديم الدعم لها بعد الاستقلال.

كما أبرز حفيد الزعيم الافريقي امتنانه الدائم وكافة أبناء الشعب الجنوب إفريقي لهذه العلاقة التي تربطهم بالجزائر. وأن حضوره فرصة ثمينة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهة أخرى، أبدى مانديلا سعادته بلقاء رئيس الجمهورية الجزائرية والوزير الأول. كما ثمن لقائه اليوم بوزير الصحة.

حيث تناول الطرفان المسائل المشتركة بين البلدين في مجال التعاون الثنائي.

كما ركّزا على المجالات ذات الاهتمام المشترك في المؤسسات القارية و الدولية. على غرار البرلمان الإفريقي والاتحاد الإفريقي.

وكذا النظر في مجالات الاهتمام المشترك التي يمكن تعزيزها و الدعم وتبادل الخبرات والتعاون مع الأمم المتحدة.