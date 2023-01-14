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قناة النهار

وزير الصحة يستقبل حفيد نيلسون مانديلا بمقر وزارة الصحة

بقلم قناة النهار
وزير الصحة يستقبل حفيد نيلسون مانديلا بمقر وزارة الصحة
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وزير الصحة يستقبل حفيد نيلسون مانديلا بمقر وزارة الصحة

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