قناة النهار وزير الصحة يستقبل حفيد نيلسون مانديلا بمقر وزارة الصحة بقلم قناة النهار نشر في 14 جانفي 2023 - 11:16 شارك غرِّد أرسل 13 0 وزير الصحة يستقبل حفيد نيلسون مانديلا بمقر وزارة الصحة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/j82py اقرأ أيضا بعد فتح حساب صندوق الأموال المسترجعة .. الصندوق يتدعم بـ 20 مليار دولار قناة النهار 02 جانفي المسيلة: شاهد أين عثر أفراد الأمن الوطني ببوسعادة على الاقراص المهلوسة داخل التمر !!! قناة النهار 27 ديسمبر طالع هابط: سوق سوريكال بباب الزوار في العاصمة يغرق في النفايات قناة النهار 27 ديسمبر مجيد بوقرة: أحسسنا أننا في أحد الملاعب الأوروبية ومرافق ملعب نيلسون مانديلا متطورة قناة النهار 07 جانفي الشاف خديجة توجه رسالة للجالية الجزائرية في الخارج قناة النهار 31 ديسمبر أثقل حصيلة في تاريخ الحوادث المنزلية.. وفاة 17 شخصا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال 24 سا قناة النهار 10 جانفي "تسليم أول قاطرة بحرية مُصنّعة محليا من طرف مؤسسة "إيكوراب قناة النهار 07 جانفي تساقط أمطار وثلوج بداية من الخميس على هذه المناطق قناة النهار 28 ديسمبر وزير العدل : يشيد بانخراط المصالح الامنية في مساعي استرجاع الأموال المنهوبة قناة النهار 27 ديسمبر طالع هابط: سكنات المدينة الجديدة سيدي عبد الله تغرق في مياه الصرف الصحي والمسؤول في خبر كان قناة النهار 25 ديسمبر