وزير الصحة يستقبل رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري

وزير

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، وفدا عن مجلس التجديد الإقتصادي الجزائريCREA برئاسة كمال مولى.

وخلال اللقاء، تباحث الطرفان سبل تعزيز وترقية القطاع و ذلك عن طريق فتح فرص الاستثمار في مجال الصحة من خلال مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مسار تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.

من جهته أكد الوزير أن التوجه الحالي لقطاع الصحة هو فتح المجال للإستثمار من أجل عصرنة و تطوير المنظومة الصحية. وذلك في ظل القانون الجديد للاستثمار الذي يحفز و يمنح الامتيازات للمتعاملين الاقتصاديين.

كما أعرب كمال مولى عن رغبة المجلس في المشاركة في تطوير وعصرنة القطاع والنهوض بعجلة التنمية بالبلاد.