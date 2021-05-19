وزير الصحة يستقبل سفيرة جمهورية التشيك في الجزائر

استقبل، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الثلاثاء، سفيرة جهورية التشيك في الجزائر لانكا بوكورنا.

وحضر اللقاء، إلى جانب وزير الصحة ، عدد من إطارات الإدارة المركزية.

وأكد وزير الصحة،بضرورة تجسيد التعاون مع التشيك من خلال تكوين فريق عمل مشترك للنظر بسبل تعزيز الشراكة بين البلدين مستقبلا.

وأعربت السفيرة التشيكية عن امتنانها بالاستقبال الحار الذي حظيت به، مشيرة إلى ضرورة توسيع التعاون في المجال الصحي.

ونوهت بوكورنا بوجود فرص كثيرة ومتنوعة،وتطرّقت لسبل ترقية العلاقات الثنائية بعدّة مجالات على غرار التكوين والعتاد الطبي وإنشاء الهياكل الاستشفائية.

وامتدت المحادثات بين الجانبين إلى إمكانية تبادل الخبرات في ميدان إصلاح المستشفيات.

وتشهد جمهورية التشيك تقدّما معتبرا في هذا المجال، إلى جانب البرنامج الخاص بصحة الأم والطفل وتحسين أداء المصالح الاستعجالية.