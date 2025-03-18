وزير الصحة يستقبل سفير تنزانيا بالجزائر

إستقبل وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، مساء أمس الإثنين، سفير جمهورية تنزانيا المتحدة بالجزائر إيماني سالوم نجاليكاي.

وحسب بيان للوزارة، أشاد سفير جمهورية تنزانيا، خلال اللقاء، بالعلاقة التاريخية الطويلة التي تربط البلدين التي يعود تاريخها إلى الستينات.

كما نوه ذات المتحدث بالدعم المطلق للجزائر لجمهورية تنزانيا وكذا التزامها القوي بتعزيز التعاون الصحي مع الدول الإفريقية.

مشيدا في هذا السياق بالإنجاز الدبلوماسي الذي حققته الجزائر بعد انتخاب سلمى مليكة حدادي لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وجدد السفير شكره للجزائر على كل ما تقدمه لبلاده من دعم خاصة في مجال التعليم العالي.

مؤكدا على أهمية التعاون بين جمهورية تنزانيا المتحدة والجزائر في المجال الصحي. في ظل التطور الكبير الذي تعرفه الجزائر في هذا المجال مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية.

كما أعرب السفير عن أمله في أن يعرف التعاون في المجال الصحي دفعا قويا مستقبلا من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتكوين.

من جهته، أكد الوزير حرص الجزائر الدائم على الرقي بنظامها الصحي وذلك ضمن رؤية استراتيجية إفريقية تأخذ بعين الاعتبار التعاون خاصة مع الدول الصديقة كجمهورية تنزانيا المتحدة. خاصة في مجال التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات بالإضافة إلى التوأمة بين مستشفيات البلدين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي والاستمرار في العمل على إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين. للتوقيع عليها بهدف تعزيز التعاون الثنائي. وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.