وزير الصحة يستقبل كاتبة الدولة لجمهورية تشاد

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، كاتبة الدولة لجمهورية تشاد، الدكتورة مبايددجي ديكاندجي فرانسين، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وحسب بيان لوزارة الصحة، رحّب وزير الصحة بضيفة الجزائر، كاتبة الدولة لجمهورية تشاد، مشاركة بلدها في مبادرة الجزائر.

مؤكّدًا حرص الجزائر على تعزيز التعاون المشترك في مجال الأدوية والأمن الصحي ودعم التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي.

كما استعرض الوزير النظام الصحي الجزائري، ولا سيما نظام المراقبة والإنذار والاستجابة السريعة للجوائح والطوارئ.

كما تطرق إلى البرامج الصحية المتعلقة بالأمراض غير المتنقلة، الصحة المدرسية، والصحة العقلية.

بالإضافة إلى آليات تطوير الخدمات الصحية على مستوى الاستعجالات الطبية. مع التأكيد على مواصلة العمل لتعزيز الابتكار في صناعة الأدوية وتطوير الكفاءات البشرية.

وتناول الطرفان سبل تعزيز التعاون في المجال الصيدلاني، بما في ذلك تطوير الصناعات الدوائية الوطنية. وتعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية، وضمان جودة المنتجات الصيدلانية وفق المعايير الدولية.

كما تم التأكيد على أهمية دعم البحث العلمي في مجال تطوير أدوية جديدة. وتشجيع الاستثمارات في الصناعات الدوائية لتعزيز الاكتفاء الذاتي للبلدين وللقارة الإفريقية بشكل عام.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب العملية، بما يساهم في رفع كفاءة قطاع الصحي التشادي. وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والمستدامة للسكان.

وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان التزامهما بتعزيز العمل المشترك وتفعيل مخرجات إعلان الجزائر. بما يسهم في بناء منظومة صحية إفريقية أكثر تكاملاً واستدامة. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية في القارة الإفريقية.

وتم عقد هذا اللقاء، على هامش أشغال المؤتمر الوزاري حول الإنتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة، المنظم بالجزائر.