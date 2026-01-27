وزير الصحة يستقبل ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر

استقبل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، الاثنين، بمقر الوزارة، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بالجزائر، فايزة بن دريس، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب وزارة الصحة، شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي القائم منذ عدة سنوات. بين وزارة الصحة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الجزائر، والعمل على تعزيزه وتوسيعه مستقبلا. لاسيما ما يتعلق بالمكاسب التي حققتها الجزائر في مجالات الصحة الإنجابية. والتنظيم العائلي، وتقليص وفيات الأمهات، والتكفل الإكلينيكي. بالنساء ضحايا العنف وتحسين قدرات مهني الصحة،بما يضمن جودة الخدمات الصحية.

في هذا السياق، ذكرت ممثلة الصندوق الأمم المتحدة بالتزام الجزائر الذي تم التأكيد عليه خلال مؤتمر نيروبي. سنة 2019، الرامي إلى تحقيق الأهداف الثلاثة الأساسية لهذه القمة والمتمثلة في صفر وفيات أمهات يمكن تفاديها. وصفر حاجات غير ملباة في مجال التنظيم العائلي، وصفر حالات عنف ضد المرأة، وذلك بحلول العام 2030.

من جهته أبرز وزير صحة المكاسب الهامة التي حققتها المنظومة الصحية الوطنية. لاسيما الانخفاض المعتبر في وفيات الأمهات، وارتفاع معدل الحياة، إلى جانب تحسين التغطية الصحية ورفاهية السكان.

وشدد الوزير، في ذات السياق، على أهمية مواصلة وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. مثمنا دوره في دعم البرامج الصحية الوطنية لا سيما صحة الأم والمرأة والصحة الإنجابية. كما أبرز أن هذا التعاون أسهم بشكل ملموس في تكريس المقاربات الوقائية والتشاركية. بما ينسجم مع أولويات السياسة الصحية الوطنية والتزامات الجزائر الدولية.

من جهتها، وصفت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، فايزة بن دريس، الجزائر بالشريك الإستراتيجي. مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة العمل والتنسيق ومرافقة الجهود الوطنية في المجالات ذات الصلة بصحة الأم والمرأة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تفاؤلهما بمستقبل التعاون بين الجزائر وصندوق الأمم المتحدة للسكان. مؤكدين أن العمل المشترك سيسمح بتحقيق إنجازات نوعية ومستدامة في مجال صحة الأم والمرأة.

