وزير الصحة يستقبل ممثلين عن النقابة الجزائرية للشبه الطبي

إستقبل وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، عشية أمس. بمقر الوزارة ممثلين عن النقابة الجزائرية للشبه الطبي (SAP)، برئاسة غاشي الوناس.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير خلال الإجتماع إلتزام الحكومة بتعزيز الإنجازات التي حقّقها القطاع. واستعداده للإستماع لكل الانشغالات والإقتراحات التي تقدمها النقابة بغية تحسين الوضعية المهنية والإجتماعية للشبه الطبيين بشكل خاص والوضع الراهن للقطاع بشكل عام.

وأصرّ الوزير على أن الوقت قد حان لإجراء تغيير جاد وحقيقي من خلال طرح القضايا الأساسية على مستوى القاعدة. و وضع معايير تسيير مناسبة تتماشى مع المتطلبات الصحية الحالية والمستقبلية.

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من جهتهم، طرح أعضاء النقابة الجزائرية للشبه الطبي عددا من القضايا أهمها إعادة النظر في وضعهم وضرورة تكييفه مع المتطلبات الحالية. مراجعة الأجور . الترقية وكذا القدرة الشرائية وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية و غيرها.