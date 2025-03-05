وزير الصحة يستقبل ممثل المنظمة العالمية للصحة

إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء الأمس، بمقر الوزارة ممثل مكتب منظمة العالمية للصحة بالجزائر فانويل هابيمانا. وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية و مكتب المنظمة العالمية للصحة.

خلال هذا اللقاء الذي شكل فرصة لبحث علاقات التعاون بين الجانبين، أشاد ممثل المنظمة بالمكانة الإستراتيجية التي تحتلها الجزائر في القارة الإفريقية والتي ستتعزز بشكل أكبر مستقبلا بفضل النجاح الدبلوماسي الباهر. الذي حققته مؤخرا عن طريق الٱلية الإفريقية برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ونوّه ذات المتحدث بالإلتزام الكبير والمطلق للجزائر بتعزيز قدراتها في مجال الصحة. مؤكدا على أهمية التعاون المستمر بين المنظمة العالمية للصحة و الجزائر لتعزيز المنظومة الصحية الإفريقية من خلال العمل الذي حققته الجزائر في مجال إنتاجها للأدوية. والذي يفوق 70بالمائة من إحتياجاتها من الأدوية.

من جهته، أكد الوزير حرص الجزائر الدائم على الرقي بنظامها الصحي وذلك ضمن رؤية إستراتيجية إفريقية تأخذ بعين الإعتبار التعاون بين الجزائر و دول القارة الإفريقية كأحد أهم إنشغالاتها. مضيفا أن تطوير هذا التعاون و تعزيزه يحضى بالإهتمام الكبير وذلك لضمان التطور لدول القارة الإفريقية. وكذا تعزيز التبادل فيما بينها مبرزا حرص رئيس الجمهورية بالعمل نحو عصرنة القارة الافريقية.

كما تحدث الوزير عن أهمية تكثيف الجهود و توسيع الدعم التقني للمنظمة العالمية للصحة لمقترح الجزائر. الرامي إلى إنشاء مركز دولي مرجعي للتلقيح و مكافحة الأمراض الاستوائية بمنطقة تمنراست.

هذا وتم الإتفاق خلال ذات اللقاء على تشكيل فوج عمل لدراسة و مناقشة سبل تطوير علاقات التعاون بين المنظمة و الجزائر.

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