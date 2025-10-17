وزير الصحة يستقبل ممثل منظمة العالمية للصحة بالجزائر

استقبل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، ممثل مكتب منظمة العالمية للصحة بالجزائر، الدكتور فانويل هابيمانا،

اللقاء جرى بمقر الوازرة وبحضور إطارات من الإدارة المركزية وممثلي مكتب المنظمة.

وخصِّص هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والعمل على تطويره إلى أعلى المستويات،.

وخلال اللقاء هنأ ممثل المنظمة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا الوزير، بمناسبة تعيينه على رأس القطاع، متمنّياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

كما اشاد هابيمانا بجهود الجزائر والتزامها القوي في تعزيز قدرات نظامها الصحي، وبالتطور الملموس الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية، منوهاً بـالمؤشرات الصحية الإيجابية التي تعكس متانة النظام الصحي الوطني ومستوى الطب في القطاعين العمومي والخاص.

وبالمناسبة أثنى هابيمانا على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر في مجال الإنتاج المحلي للأدوية، والذي يغطي اليوم أكثر من 82 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية.

وإعتبر هابيمانا ذلك نموذجا يُحتذى به في القارة الإفريقية في مجال تحقيق الأمن الدوائي والسيادة الصحية.

وتطرق الطرفان إلى تنظيم المنتجات الصيدلانية و اللقاحات في الجزائر، حيث يجري حالياً الانتهاء من إعداد المستوى الثالث من الإطار التنظيمي (ML3)، الذي سيسمح بتعزيز الرقابة وضمان جودة الأدوية.

وتطرق الجانبان أيضا إلى أهمية الرقمنة وتبادل البيانات الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لتحديث التسيير الصحي وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية.

وناقشا الطرفان البرمجة الاستراتيجية للفترة 2026-2027، التي ستُعتمد على مؤشرات دقيقة لتوجيه السياسات الصحية المستقبلية، مع التركيز على الوقاية كخيار محوري للقضاء على الأمراض المعدية، لاسيما من خلال حملات التلقيح الوطنية.

من جهته أشاد الوزير بالعمل الميداني الذي سيضطلع به المركز الوطني المرجعي لمكافحة الأمراض الاستوائية في المناطق الحدودية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون العابر للحدود مع الدول المجاورة في مجالات الوقاية، ومراقبة الأوبئة.

واتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك لتدعيم قدرات النظام الصحي الجزائري، وترسيخ شراكة فعّالة تخدم مصلحة الجزائر والبلدان الإفريقية