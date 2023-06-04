وزير الصحة يستقبل نظيرته الأرجنتينية 

إستقبل وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الأحد، نظيرته الأرجنتينية كارلا فيتسوتي مرفوقة بوفد هام.

وحسب بيان لوزارة الصحة، يندرج هذا اللقاء، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشكل اللقاء فرصة لتقييم مستوى الشراكة والتعاون القائمة مع دراسة سبل تطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين.

ويأتي ذلك، في ظل الرغبة المشتركة في بعث ديناميكية تعاون جديدة تستجيب لمستوى الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أن الأرجنتين تعد أحد أهم شركاء الجزائر في أمريكا اللاتينية والتي تعول على توسيع مجالات التعاون والشراكة معها خاصة في قطاع الصحة و الصناعة الصيدلانية.

مضيفا أن قطاعه يرغب في إقامة مشاريع استثمارية ودعمها في إطار شراكة مربحة للطرفين. مع خلق القيمة المضافة بما يضمن نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين خاصة في مجال التكوين.

بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرة الأرجنتينية في مجال الطب النووي. مستعرضا في سياق حديثه الإمكانات التي تتمتع بها الجزائر في مجال صناعة الأدوية.

كما عرض الوزير النظام الذي يقوم عليه القطاع الصحي في الجزائر والذي يرتكز على القطاع العمومي، مع مشاركة القطاع الخاص فيه.

بالإضافة إلى مجانية العلاج المقدم لجميع فئات المجتمع وعبر كافة التراب الوطني ضمن رؤية الدولة الرامية إلى منح قطاع الصحة الأولوية في برامجها التنموية.

وذلك من خلال تخصيص أغلفة مالية معتبرة لضمان الخدمات المقدمة للمواطنين. مشيرا إلى الأهمية التي توليها الجزائر للوقاية في مجال الصحة.

ومن جهتها، أعربت كارلا فيتسوتي عن سعادتها بتواجدها في الجزائر في إطار زيارة ترمي إلى تعزيز مستوى التعاون والشراكة الجزائرية-الأرجنتينية.

وقالت السفيرة، أن قطاع الصحة، يتميز بتشابه كبير في النظام الذي يقوم عليه في كلا البلدين. خاصة ما تعلق منه بضرورة تمكين الجميع من الاستفادة من الخدمات الصحية.

مبدية تأييدها المطلق لرغبة الجزائر في إقامة صناعة صيدلانية تكون كفيلة بضمان تغطية الإنتاج المحلي.

ويأتي يذلك، من خلال إقامة استثمارات جزائرية-أرجنتينية خاصة في ظل الفرص الهامة والكبيرة المتاحة حاليا بين البلدين.