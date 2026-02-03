وزير الصحة يستقبل نظيره التونسي

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، صبيحة اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الصحة، وزير الصحة بالجمهورية التونسية الشقيقة، الدكتور مصطفى الفرجاني.

وحسب بيان لوزارة الصحة، توسّع هذا اللقاء ليشمل أعضاء وفدي البلدين. حيث جاء هذا اللقاء في سياق المساعي المشتركة الرامية إلى تجسيد عمق العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تجمع الجزائر وتونس. والتي تستند إلى إرادة سياسية صادقة لقائدي البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي إلى أسمى المراتب. لا سيما في القطاعات الحيوية ذات البعد الإنساني، وفي مقدمتها قطاع الصحة.

كما شكّل هذا اللقاء فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين الجانبين، لاسيما في مجالات الوقاية الصحية، والتكفل بالمرضى. وتطوير المنظومات الصحية، وتكوين الموارد البشرية. إلى جانب البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي. فضلاً عن مجابهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية، سواءً على المستوى الوطني أو الإقليمي.

كما تم خلال اللقاء التباحث حول آفاق توسيع التعاون العملي، من خلال إعداد برامج عمل مشتركة. وتفعيل آليات التنسيق بين المؤسسات الصحية والاستشفائي بما يسمح بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين. وتحسين الأداء العام للمنظومتين الصحيتين في البلدين.

وجدّد الطرفان التأكيد على أهمية مواصلة التشاور المنتظم، وتثمين الكفاءات والخبرات المتوفرة لدى الجانبين. والعمل المشترك على تجسيد مشاريع تعاون ملموسة تعكس متانة العلاقات الثنائية. وتستجيب لتطلعات الشعبين الجزائري والتونسي الشقيقين في الاستفادة من خدمات صحية عصرية، فعّالة، وقائمة على مبادئ التضامن والتكامل.