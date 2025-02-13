وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي، وذلك في إطار مواصلة لقاءاته مع أعضاء و مسؤولي مختلف النقابات لتلقي اقتراحاتهم حول مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي وانشغالاتهم المهنية والاجتماعية.

وأوضح البيان أنه خلال هذا اللقاء, الذي جرى مساء يوم الأربعاء، استمع سايحي ل”مجموعة الانشغالات المعبر عنها من قبل أعضاء النقابة. منها ضرورة العمل على تصحيح بعض الاختلالات في مضمون القانون الأساسي الخاص بهم. مع العمل على إعادة النظر في القانون التعويضي بشكل يلبي تطلعاتهم”.

وفي هذا الصدد، شملت المقترحات “تمكينهم مثلا من الاستفادة من منحة العدوى، و تكييف الأجر مع منحى تقلد المناصب العليا. مع إعادة النظر في ساعات العمل الخاصة بهم مقارنة بقطاعات التعليم الأخرى. بالإضافة إلى اقتراح إمكانية دراسة مسار جامعي على اعتبار أن التكوين في المعاهد شبه الطبية يتضمن شهادة الماستر”.

وبعد الاستماع إلى الانشغالات المعبر عنها -يضيف البيان– “أكد الوزير أنه على دراية تامة بجميع المسائل التي تخص هذا السلك الهام من قطاع الصحة”، داعيا إياهم إلى “لقاء مع اللجنة المختصة لتقديم ورفع جميع مقترحاتهم كتابيا للنظر فيها”.

واختتم اللقاء بتجديد الوزير التأكيد على “الأهمية التي يوليها لكل مستخدمي القطاع من أجل تحسين الأداء الصحي والرقي بالقطاع إلى أعلى المستويات”.