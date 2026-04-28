وزير الصحة يستقبل وفدا من منظمة “اليونيسيف”

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، بمقر الوزارة، وفدا عن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”. برئاسة كاترينا جوهانسون، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

خصّص هذا اللقاء لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات صحة الأم والطفل، إلى جانب مناقشة آفاق نقل الخبرة والتجربة الجزائرية على المستوى القاري. بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية. كما تم التطرق إلى سبل دعم العمل الإنساني لفائدة اللاجئين. خاصة فيما يتعلق بتعزيز التدخلات الصحية الميدانية.

وخلال المباحثات، استعرضت ممثلة مكتب اليونيسيف بالجزائر البعد التاريخي للمنظمة، باعتبارها من أعرق الهيئات الدولية الداعمة للفئات الهشة. لا سيما في مجالي صحة الأم والطفل، مع إبراز جهودها في تعزيز الأنظمة الصحية من خلال اعتماد التكنولوجيات الحديثة، خاصة في مجال اللقاحات.

وقدم وزير الصحة عرضًا حول التجربة الجزائرية في مجال التلقيح، مستعرضا المسار التاريخي لمعهد باستور الجزائر ودوره الريادي في إنتاج اللقاحات. مؤكدا أن هذا التوجه يعكس عمق الخبرة الوطنية وتراكمها في هذا المجال. كما شدّد على أهمية تحقيق السيادة الصحية، خاصة في المجالين الصحي والدوائي.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على الأهمية الإستراتيجية لرقمنة القطاع الصحي، حيث استعرض الوزير أبرز المنصات الرقمية التي ستدخل حيز الخدمة قريبا. وعلى رأسها الملف الطبي الإلكتروني للمريض، الذي يهدف إلى تحسين التكفل الصحي عبر مختلف مراحله. من التلقيح إلى العلاج، إلى جانب إدماج الذكاء الاصطناعي وتطوير خدمات التطبيب عن بعد. كما أبرز الطرفان أهمية تعزيز الصحة الجوارية، باعتبارها ركيزة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطن وتحسين الوقاية.

ومن جهتها، أشادت رئيسة وفد اليونيسيف بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجالي صحة الأم والطفل وبرامج التلقيح. معربة عن استعداد المنظمة لدعم ومرافقة المنظومة الصحية الجزائرية في نقل خبراتها إلى المستوى القاري.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور