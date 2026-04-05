وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة، وفدا عن جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية لمنطقة بروفانس الفرنسية (ASFAP)، برئاسة الدكتورة دغمان فوزية.

وحسب بيان للوزارة، خُصِّص هذا اللقاء لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما من خلال تبادل الخبرات والتجارب. بما يساهم في تطوير المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل اللقاء، قدّم وزير الصحة عرضا مفصلا حول واقع وآفاق النظام الصحي في الجزائر. مستعرضا أهم الإصلاحات الجارية والجهود المبذولة لتحسين الأداء وتعزيز جودة التكفل الصحي.

وخلال المباحثات، تم إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به الجمعيات العلمية، لاسيما الناشطة في الخارج. في دعم المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في مجال طب الشيخوخة. من خلال مرافقة كبار السن وترقية التكفل الصحي بهم.

كما أشار الوزير إلى إطلاق منصة رقمية مخصصة لتسجيل الأطباء الجزائريين المقيمين بالخارج. بهدف تمكينهم من المساهمة في تقديم خبراتهم وإبداء الآراء العلمية في مختلف التخصصات. بما يعزز جسور التواصل مع الكفاءات الوطنية بالخارج ويدعم المنظومة الصحية.

وتطرق الوزير كذلك إلى آفاق إنشاء مركز وطني مرجعي في طب الشيخوخة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التكوين في هذا المجال. خاصة من خلال استحداث مسارات تكوينية متخصصة لفائدة الأطباء العامين. بما يضمن توفير كفاءات مؤهلة قادرة على التكفل الأمثل بهذه الفئة من المرضى.

كما شملت المناقشات عددًا من القضايا الصحية ذات الأولوية، على غرار أهمية الصحة المدرسية في مجال الوقاية والتوعية. ومكافحة الإدمان. إلى جانب التأكيد على ضرورة تطوير الرعاية التلطيفية باعتبارها عنصرا أساسيا في تحسين جودة التكفل بالمرضى، خاصة في الحالات المزمنة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لرقمنة القطاع الصحي. لاسيما من خلال تعميم اعتماد الملف الطبي الإلكتروني. بما يساهم في تعزيز الشفافية وتحسين متابعة المسار العلاجي للمرضى ورفع كفاءة التسيير.

ومن جهتها، أعربت رئيسة الجمعية، الدكتورة دغمان فوزية، عن استعداد الجمعية الكامل لمرافقة المنظومة الصحية الجزائرية. من خلال وضع خبرات وكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج في خدمة تطوير القطاع، لاسيما عبر تعزيز تبادل التجارب. والمساهمة في نقل المعارف والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة التكفل الصحي.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق وتعزيز آليات التعاون والشراكة، في إطار رؤية شاملة ومستدامة.