وزير الصحة يستقبل وفد رجال أعمال من تركيا ودراسة مشاريع جديدة بين البلدين

إستقبل وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، وفدا من رجال أعمال أتراك. حيث بحث الطرفان مختلف مجالات التعاون والشراكة القائمة بين وتطرقا لأهمية فرص الإستثمار وسبل تعزيزها.

وفي بداية اللقاء أشاد الطرفان بمستوى علاقات الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع البلدين في جميع القطاعات وخاصة الصحة. مؤكدين على وجود مشاريع من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الطرفين.

كما استمع الوزير إلى الشروحات المقدمة من قبل رجال الأعمال الأتراك الممكن تجسيدها بين القطاع العمومي والخاص التركي والجزائري. سواء من خلال إنشاء مستشفيات جديدة تتماشي والطابع الحالي الذي تتميز به مختلف المستشفيات الكبرى في العالم.

أو من خلال تقديم تجارب الطرف التركي في المجال الطبي والوقوف على كيفية دعم البلدين خاصة في مجالات تكوين الكفاءات والقدرات الجزائرية. وخلق شراكة فعلية في أهم التخصصات ومنها زرع النخاع العظمي جراحة العمود الفقري، التصوير الإشعاعي وجراحة الأورام .

كما نوه بن بوزيد بالمستوى الذي وصل إليه الطب في تركيا سواء تعلق الأمر بالعلاج أو بعملية التكفل بالمرضى. مؤكدا على ضرورة إقامة شراكة حقيقية من خلال إستغلال كل فرص المتاحة في ظل الإدارة السياسية لقيادتي البلدين.

وأعرب المسؤول الأول عن قطاع الصحة عن استعداد الجزائر لتطوير العلاقات الثنائية وفق مبدأ المنفعة المتبادلة.

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