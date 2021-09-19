وزير الصحة يستمع لإنشغالات وإقتراحات أعوان الطبيين في الإنعاش والتخذير

إستقبل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد أعضاء النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير للصحة العمومية.وأعرب عن استعداده للاستماع لكل الإنشغالات بهدف تحسين ظروف أعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير خاصة و عمال قطاع الصحة عامة.

وأشاد الوزير خلال هذا اللقاء على كل مجهودات أعوان الطبيين في الإنعاش والتخذير خلال أداء مهامهم خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة.كما كان فرصة لإعادة التأكيد على أهمية الحوار المسؤول مع الشركاء الاجتماعيين على جميع المستويات لتحسين التكفل بالصحة العمومية بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال الوزير أنه سيتم إعادة النظر و مراجعة القانون الأساسي يخدم الوضعية المهنية الاجتماعية لعمال القطاع. وصرح السيد بان مطالب النقابة مشروعة سيتم دراستها في اقرب الآجال.

كما كشف بن بوزيد عن برمجة جلسات جهوية للصحة أواخر شهر أكتوبر القادم, من أهم أهدافها تفعيل المنظومة الصحية. بإشراك كل الفاعلين بما فيهم الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني لتقديم الاقتراحات تهدف الى ترقية قطاع الصحة.

وأمر الوزير بمباشرة لقاء تشاوري تنسيقي لبحث و دراسة سبل تجسيد مطالب و تطلعات الأعوان الطبيين في الإنعاش و التخدير للصحة العمومي.

من جهته أشاد رئيس النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير الأطباء بالأهمية التي توليها الوزارة وعلى رأسها الوزير على ترسيخ ثقافة الحوار الجاد مع الشريك الاجتماعي.

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