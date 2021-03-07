وزير الصحة يسدي تعليمات لمسيري القطاع لترقية الحوار مع الشريك الإجتماعي

وتمثلث هذه التعليمات في ما يلي :

– ضرورة فتح قنوات الحوار لحل المشاكل العالقة أو التشاور حول المسائل المهمة التي تخص الحياة المهنية لمستخدمي القطاع.

– تبني الحوار والتشاور كأسلوب عملي لحل النزاعات والتفاوض حول كل المسائل التي تخص مستخدمي الصحة.

– تنظيم لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين على مستوى مديريات الصحة والسكان والمؤسسات العمومية للصحة.

– موافاة مصالح ديوان وزارة الصحة برزنامة اللقاءات خلال سنة 2021، في جدول ملخص وذلك بتحديد تاريخها.

– تقديم تقرير للمفتشية العامة للدائرة الوزارية عن كل تقصير في مجالات اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين مع الإشارة انه سيتم كل ما دعت الضرورة القيام بتنظيم مهمات في هذا الشأن.

– ضرورة الإعتماد على ما ورد في مختلف تعليمات الإدارة المركزية من أساليب وأنماط حل النزاعات و الوقاية منها كأحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 خاصة في شقه المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية.

– عقد لقاء دوري كل ثلاثي لتقييم حصيلة هذه اللقاءات و اهم المسائل التي عرفت حلولا أو التي في طريقها إلى الحل مع تبرير المسائل التي مازالت عالقة.

– عدم الانفراد في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى ما تفرضه أحكام القوانين و الأنظمة السارية المفعول بالخصوص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 12 ديسمبر 2020 و المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف.

– معالجة الحالات الاستثنائية في إطارها القانوني و التنظيمي دون اللجوء إلى القرارات الغير ناضجة و اللامسوؤلة.

– ضرورة اعتماد فرق تفتيشية لمعاينة الحالات التي بقيت عالقة و ضرورة إيجاد حلول لها.

– تقديم حصيلة اجتماعية سنوية لمصالح الديوان حول أهم الأنشطة، فض النزاعات، الترقيات المختلفة الجماعية، التكوينات التي استفاد منها المستخدمون.