وزير الصحة يسلّم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره المالاوي 

استُقبِلَ وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم من طرف رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا، بالعاصمة ليلونغوي.

وبصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، سلّم عبد الحق سايحي رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى نظيره المالاوي.

وحسب بيان وزارة الصحة، نقل سايحي تحيات الرئيس تبون الأخوية وتقديره العميق، مؤكدا حرصه على تعزيز أواصر التعاون والتضامن بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وبهذه المناسبة، أشاد الرئيس المالاوي بزيارته السابقة للجزائر، وعبّر عن رغبته العميقة في النهوض بالتعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الزراعة، السياحة والمناجم.

كما أكد أهمية هذه القطاعات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الفائدة المشتركة لشعبي البلدين.

ومن جهته، كلف الرئيس الملاوي ضيفه بتوجيه تحياته الخاصة وتقديره العميق لشخص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.