وزير الصحة يشارك في أشغال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب

شارك وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، صباح اليوم الأحد، في أشغال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته الستين.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تم خلال هذه الأشغال مناقشة التوصيات المنبثقة عن اللجنة الفنية الإستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب. والتي تصب في إطار توطيد وتعميق التعاون العربي المشترك في المجال الصحي.

هذا وتم عقد أشغال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ60، على هامش الجمعية العالمية للصحة في دورتها الـ77 بجنيف.