وزير الصحة يشارك في أشغال جمعية الصحة العالمية ويترأس إجتماع مجلس وزراء الصحة العرب

يشارك وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي رفقة وفد وزاري هام بجنيف في أشغال الدورة السادسة و السبعون (76) للجمعية الصحة العالمية في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 ماي 2023.

وتندرج الدورة السادسة والسبعون تحت شعار “إنقاذ الأرواح والعمل من أجل الصحة للجميع”، حسب بيان لوزارة الصحة.

وتسعى المنظمة العالمية للصحة لتوحيد الصفوف وتشجيع العمل المشترك للدول الأعضاء خدمة لمبدأ التضامن الدولي. وحفاظا على صحة الأجيال الحالية و القادمة على حد السواء.

ومن المرتقب أن يلقي السيد الوزير كلمة بهذه المناسبة على مستوى قصر الأمم المتحدة بجنيف.

كما أضاف البيان، أنه وعلى هامش انعقاد الدورة 76 لجمعية الصحة العالمية، سيترأس وزير الصحة أشغال اجتماع الدورة 59 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي المزمع عقدهما 20 و 21 ماي 2023 بقصر الأمم المتحدة بجنيف.

حيث من المرتقب مشاركة عدد كبير من وزراء الصحة العرب. ومشاركة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.

كما ستتمحور الدورة 59 لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجزائر للمرة الرابعة على التوالي حول العديد من النقاط الجوهرية التي تهم المنطقة العربية. لاسيما الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

وكذا الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب التي سيلقيها وزير الصحة اليمني أمام الجمعية العالمية السادسة والسبعين للصحة. والاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، وخطة عمل تفعيل مبادرة المحفظة الوردية المتعلقة بالوقاية من سرطان الثدي.

وتحسين صحة الأمهات والمراهقات في المنطقة العربية، والتنسيق العربي للإغاثة والمستجدات الإنسانية والصحية. حيث من المزمع أن يناقش المجلس التشكيلة الجديدة لمكتبه التنفيذي.

وبالتوازي مع كافة هذه التظاهرات العالمية والعربية، من المرتقب أن يقوم وزير الصحة بالعديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين

كما أنه من المزمع تنظيم لقاءات مع مسؤولي منظمات عالمية تعنى بالصحة بالتنسيق مع بعثتنا الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.