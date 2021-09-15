وزير الصحة يشارك في إجتماع حول إقتناء اللقاحات الإفريقية

شارك وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، في إجتماع وزراء الصحة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة مع البنك العالمي وفريق العمل. حول إقتناء اللقاحات الإفريقية.

وتناول الإجتماع الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد مناقشة المشاريع المنجزة في تكثيف إقتناء وتسليم اللقاحات على مستوى الدول.وتقييم موقف الدول في مجال التعاون والتمويل والإعداد وجدول تسليم اللقاحات والتصدّي للتحديات التي تواجهها الدول ذات معدلات التلقيح المنخفضة.

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