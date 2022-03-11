وزير الصحة يشارك في اجتماع وزراء الصحة الأفارقة

شارك وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، مساء أمس الخميس، في اجتماع رفيع المستوى لوزراء الصحة الأفارقة حول موضوع تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد-19.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد جرى الإجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. كما يواصل الإتحاد الافريقي و المراكز الافريقية لمكافحة الأمراض و الوقاية منها و منظمة الصحة العالمية دعم الدول الأعضاء لتنفيذ إستراتيجياتها في تسريع إقتناء و تسليم و استعمال اللقاح ضد كوفيد -19. من أجل حماية الأرواح و إعادة بعث وتيرة الإقتصاد.

كما أشار البيان، إلى أن هذا اللقاء الذي عقده وزير الصحة يأتي بعد القمة التي انعقدت في شهر فيفري 2022. والتي جمعت رؤساء الدول و حكومات الإتحاد الإفريقي. و التي عرض فيها المشاركون الوضعية الوبائية في القارة السمراء التي أفضت إلى المصادقة على التوصيات من قبل رؤساء الدول والحكومات. والتزامهم بها لتجسيد البرنامج الخاص بالتلقيح و دفعه نحو الأمام.

كما اتفق رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية على الإلتزام بالعمل المشترك و الجاد والفعال والتنسيق بين الدول الأعضاء. حيث ركز الإجتماع على إستراتيجيات تنفيذ الدعوة إلى العمل التي أطلقها رؤساء الدول والحكومات في القمة لضمان التنسيق الفعال. و هو أمر ضروري لمساعدة الدول الأعضاء في الوصول إلى هدف التلقيح بنسبة 70 بالمائة من مجموع سكان القارة. مع نهاية جوان 2022. التي ستسمح لهذه الشعوب باكتساب المناعة الجماعية.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه من المنتظر إنعقاد إجتماعات أخرى لمناقشة سبل التعاون الرامية إلى تسريع وتيرة التلقيح ضد ضد كوفيد -19 في القارة الأفريقية.