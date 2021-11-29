وزير الصحة يشارك في الدورة الاستثنائية للمنظمة العالمية للصحة بجنيف

يشارك وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الاثنين، في اجتماع لوزراء الصحة في الدورة الاستثنائية للمنظمة العالمية للصحة المنعقدة بجنيف.

وستمتد هذه الدورة الإستثنائية إلى غاية 01 ديسمبر 2021.

وحسب بيان وزراة الصحة، فإن هذا الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، خاصة في الدول الإفريقية. مما أدّى إلى أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة بسبب افتقارها للموارد الضرورية لمواجهة الوباء.

كما سيتم طرح هذه الوضعية أمام المنظمة العالمية للصحة، من أجل توحيد الرؤية حول التأثيرات السلبية، والمشاكل التي تعاني منها الأنظمة الصحية. وكذا البحث عن طرق جديدة تضمن الحصول على حصة كافية من اللقاح و تموين المنطقة بشكل عادل، يضيف المصدر نفسه.

وخلال هذا الاجتماع ألقى وزير الصحة مداخلة، بخصوص التحديات الصحية التي تواجهها القارة الإفريقية والدور المنتظر من المنظمة العالمية للصحة، لمجابهة هذا الوباء العالمي.

ويأمل المشاركون أن تتوّج أشغال هذه الدورة بترجمة التوصيات المقدمة، سيما المتعلقة بالمساعدة على تطوير الأنظمة الصحية بالقارة.

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قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر إستطاعت أن تتجاوز الموجات الثلاثة السابقة لفيروس كورونا.

وأضاف وزير الصحة خلال إشرافه على الإحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري، أنه “علينا الإستعداد لموجة رابعة محتملة الفيروس كورونا.

وأكد الوزير في ذات السياق، أنه يبقى التلقيح الطريقة الأفضل للحماية من مضاعفات الكوفيد لكل فئة تعاني من أمراض مزمنة

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