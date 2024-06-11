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وزير الصحة يشارك في مؤتمر رفيع المستوى حول غزة بالأردن

بقلم نادية بن طاهر
وزير الصحة يشارك في مؤتمر رفيع المستوى حول غزة بالأردن
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يشارك وزير الصحة، عبد الحق سايحي، في مؤتمر رفيع المستوى بعنوان الإستجابة الإنسانية الطارئة في غزة والذي تعقد قمته اليوم الثلاثاء في عمان بالأردن.

وحسب بيان لوزارة الصحة، يشارك سايحي في هذا المؤتمر، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتناقش هذه القمة سبل توفير المساعدات الإنسانية لغزة بما يتناسب مع الإحتياجات.

بالإضافة إلى إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام.

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