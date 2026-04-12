وزير الصحة يشدد بسكيكدة على رفع جودة التشخيص والتكفل بالمرضى

قام وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سكيكدة، وقف خلالها على واقع عدد من المؤسسات الاستشفائية، واطلع - عن كثب – على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار مساعي تحسين الأداء الصحي وتعزيز التكفل بالمرضى.

واستهل الوزير زيارته بالمؤسسة العمومية الاستشفائية العايب الدراجي ببلدية الحروش، حيث قام بمعاينة عدة مصالح حيوية. واستمع إلى شروحات مفصلة حول النشاطات الطبية والإمكانيات المتوفرة، سواء من حيث الموارد البشرية أو التجهيزات.

وفي هذا السياق، أسدى جملة من التوجيهات الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات الصحية. مؤكداً على أهمية إجراء التحاليل الطبية داخل المؤسسات الاستشفائية لما لها من دور أساسي في تسريع التشخيص وتحسين فعالية التكفل.

وببلدية فلفلة، عاين الوزير مشروع إنجاز المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في علاج الحروق بمنطقة بوزعرورة. وتلقى عرضاً مفصلاً حول تقدم الأشغال وآفاق هذا المشروع، الذي ينتظر أن يشكل دعماً نوعياً للمنظومة الصحية، خاصة في مجال التكفل بالحالات المعقدة لضحايا الحروق.

كما شملت الزيارة المؤسسة العمومية الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة، إحدى أهم الهياكل الصحية المرجعية بالولاية. وهناك، تفقد الوزير مصلحة التصوير الطبي بالأشعة، ومجمع العمليات. إلى جانب مصلحتي الإنعاش الجراحي وحقن الدم، واطلع على مستوى التجهيزات الطبية وظروف العمل داخل هذه المصالح.

واختتم الوزير زيارته بتفقد المؤسسة الاستشفائية الإخوة سعد قرمش. واستمع إلى عرض حول الخدمات المقدمة والانشغالات المطروحة من طرف مهنيي الصحة. كما عاين عدداً من الوحدات الحيوية. على غرار الاستشفاء النهاري، والتنظير الباطني، والتشريح المرضي، وتصفية الكلى، ومصلحة النساء والتوليد، إضافة إلى الإنعاش الطبي.

وفي سياق متصل، أولى الوزير اهتماماً خاصاً بمصلحة الصيدلة، حيث اطلع على سير العمل وآليات تسيير الأدوية والمستلزمات الطبية. واستمع إلى شروحات حول عمليات التموين والتخزين والتوزيع. ومدى توفر الأدوية الأساسية واحترام شروط حفظها وفق المعايير المعتمدة.

وجدّد وزير الصحة، في ختام الزيارة، التزامه بدعم القطاع على المستوى المحلي، من خلال تعزيز الهياكل الصحية وتوفير الإمكانيات اللازمة. بما يضمن تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات.