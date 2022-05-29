وزير الصحة يشدد على تحسين المرافق الصحية والإسراع في تسليم المنشآت المنجزة
عقد وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد ،عشية اليوم، الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي بحضور الإطارات السامية للوزارة ، لقاء تقييميا دوريا مع مدراء الصحة للولايات ومسيري المؤسسات الاستشفائية.
وتناول الاجتماع عدة نقاط تتعلق بالوضعية الصحية و تهيئة مصالح الاستعجالات ومدى سيرورة وتيرة أشغال إنجاز وتهيئة المرافق الصحية.
وقد أبدى وزير الصحة عدم رضاه على بعض مصالح الاستعجالات كما هو الامر في مستشفى عنابة.
كما شدد في خطابه على تحسين المرافق الصحية وضرورة الإسراع في وتيرة تسليم المنشٱت المنجزة مع إلزامية تطابقها مع رزنامة الاستلام المحددة مسبقا من قبل مصالح الوزارة بالتنسيق مع مديريات الصحة عبر كامل التراب الوطني.
وكانت تدخلات وزير الصحة شديدة اللهجة في مخاطبة عدد من المسؤولين، بعد تسجيله بعض من التماطل في عمليات تجهيز و استلام المنشٱت و المتعلقة منها بعدد من المستشفيات المخصصةللإستعجالية الطبية الجراحية .
و جدد الوزير على ضرورة تطبيق تعليماته كاملة والا ستتتخذ اجراءات ردعية في حق كل مسؤول متقاعس و الإسراع في عملية تجهيز المنشٱت الصحية المنجزة والمهيئة بشكل كامل قصد استلامها ووضعها حيز خدمة في وقتها المحدد خدمة للمريض .
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أنهى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، مهام المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي بعنابة، محمد ناصر.
حيث أكد مدير الصحة لولاية عنابة محمد ناصر دعماش، في تصريح خص به قناة “النهار”، إن وزير الصحة أنهى مهام المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي بعنابة “محمد ناصر”.
وكان وزير الصحة، قد تحدث أمس السبت في تصريحات صحفية، عن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول استعجالات المركز الاستشفائي بعنابة.
ويظهر في الفيديو، سيارة إسعاف واحدة تابعة للمستشفى المذكور، تقل 6 مرضى دفعة واحدة.
وقال الوزير: “تأسفت كثيرا عند رؤيتي للفيديو المتداول.. تكلمت مسبقا أننا في علة مع الاستعجالات ومن الضروري العمل عليها”.
وأضاف بن بوزيد”: “زرت عنابة قبل حوالي شهر، كما زرت عدة ولايات أخرى، وأعطينا تعليمات وتوصيات حول مصالح الاستعجالات”.
كما كشف وزير الصحة، عن تدشين مستشفى للاستعجالات الطبية بولاية عنابة قريبا.
وقال بن بوزيد، أنه وبعد أقل من شهر، أي قبل أواخر شهر جوان سيتم تدشين أكبر مستشفى مخصص للاستعجالات بعنابة. وسيكون مجهز بأحدث الأجهزة الطبية والاختصاصات الطبية والجراحية.
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