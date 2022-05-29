وزير الصحة يشدد على تحسين المرافق الصحية والإسراع في تسليم المنشآت المنجزة

عقد وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد ،عشية اليوم، الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي بحضور الإطارات السامية للوزارة ، لقاء تقييميا دوريا مع مدراء الصحة للولايات ومسيري المؤسسات الاستشفائية.

وتناول الاجتماع عدة نقاط تتعلق بالوضعية الصحية و تهيئة مصالح الاستعجالات ومدى سيرورة وتيرة أشغال إنجاز وتهيئة المرافق الصحية.

وقد أبدى وزير الصحة عدم رضاه على بعض مصالح الاستعجالات كما هو الامر في مستشفى عنابة.

كما شدد في خطابه على تحسين المرافق الصحية وضرورة الإسراع في وتيرة تسليم المنشٱت المنجزة مع إلزامية تطابقها مع رزنامة الاستلام المحددة مسبقا من قبل مصالح الوزارة بالتنسيق مع مديريات الصحة عبر كامل التراب الوطني.

وكانت تدخلات وزير الصحة شديدة اللهجة في مخاطبة عدد من المسؤولين، بعد تسجيله بعض من التماطل في عمليات تجهيز و استلام المنشٱت و المتعلقة منها بعدد من المستشفيات المخصصةللإستعجالية الطبية الجراحية .

و جدد الوزير على ضرورة تطبيق تعليماته كاملة والا ستتتخذ اجراءات ردعية في حق كل مسؤول متقاعس و الإسراع في عملية تجهيز المنشٱت الصحية المنجزة والمهيئة بشكل كامل قصد استلامها ووضعها حيز خدمة في وقتها المحدد خدمة للمريض .

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