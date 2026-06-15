وزير الصحة يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى أدرار

يشرع وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الاثنين، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية أدرار.

وخلال هذه الزيارة، سيقف الوزير رفقة الوفد المرافق له على واقع القطاع الصحي بولاية أدرار. من خلال معاينة عدد من المشاريع والمنشآت الصحية الجاري إنجازها او اعادة تأهيلها. ومتابعة مدى تقدم الأشغال بها، فضلا عن تقييم ظروف التكفل الصحي بالمواطنين. وتعزيز العرض الصحي لفائدة ساكنة الولاية والمناطق المجاورة لها.

كما تضمن برنامج الزيارة وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بمنطقة تيمادنين ببلدية رقان، إلى جانب زيارة مشروع إنجاز مستشفى 60 سريرا ببلدية زاوية كنتة. كما سيعاين السيد الوزير مشروع إعادة تهيئة مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى ابن سينا بأدرار، ومشروع إنجاز العيادة متعددة الخدمات التعويضية لعيادة قصيبة القايد.

ويشمل برنامج زيارة الوزير بزيارة المؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد بودغومة عبد الكريم ذات سعة 120 سريرا، إضافة إلى المستشفى المختلط 240 سرير.

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