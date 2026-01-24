وزير الصحة يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى الأغواط

حل وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، والوفد المرافق له صبيحة اليوم السبت، بولاية الأغواط، للشروع في زيارة عمل وتفقد إلى الولاية.

وحسب وزارة الصحة، تأتي هذه الزيارة في إطار الديناميكية التي انتهجها الوزير لمتابعة وتقييم واقع القطاع الصحي. عبر مختلف ولايات الوطن، حيث سيشرف على وضع حيّز الخدمة ومعاينة هياكل صحية. والاطلاع عن كثب على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين وظروف التكفّل الصحي.

كما ستشكّل هذه الزيارة فرصة للوقوف على مدى تقدّم المشاريع الصحية المسطّرة، والاستماع إلى انشغالات مهنيي القطاع، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية، بما يكرّس الجهود الرامية إلى ترقية المنظومة الصحية الوطنية وتحسين نوعية الخدمات الصحية، استجابة لتطلعات المواطنين.

