وزير الصحة يشرف على إطلاق تقنية الاستئصال بالصدمات الكهربائية النبضية

تم اليوم الإثنين، بمصلحة أمراض طب القلب بمستشفى تقزايت بولاية تيبازة إطلاق تقنية جديدة متطورة وهي الاستئصال بالصدمات الكهربائية النبضية (Pulse Field Ablation - PFA) لعلاج اضطرابات النظم القلبي. وأشرف على إطلاق العملية التي تعد أول مرة على المستوى الوطني شخصيا وزير الصحة.

وشارك وزير الصحة مراسيم إطلاق التقنية البروفيسور عاودية وفريقه الطبي المتخصص.

وتعتبر التقنية جد متطورة تتميز بالسلامة والفعالية العالية. حيث تستخدم نبضات كهربائية سريعة وعالية المجال لتدمير الخلايا. المسببة لاضطراب النظم دون التسبب في تلف حراري للأنسجة المحيطة. مما يقلل بشكل كبير من خطر حدوث المضاعفات التي قد تصاحب التقنيات التقليدية (مثل إصابة المريء أو الأعصاب).

سرعة الإجراء، والتي تسمح هذه التقنية بإجراء عملية الاستئصال في وقت أقصر بكثير مقارنة بالطرق التقليدية. مما يعود بالنفع على المريض والكادر الطبي.

دقة العلاج، والتي تتيح الاستهداف الانتقائي لخلايا عضلة القلب المسببة للمشكلة، مما يزيد من نسبة نجاح العملية في علاج حالات مثل الرجفان الأذيني.

ويعد هذا الإنجاز خطوة عملاقة نحو تطوير الخدمات الصحية المتخصصة في الولاية والوطن. ووضع مستشفى تقزايت في مصاف المراكز المتقدمة في علاج أمراض القلب المعقدة.